Подмосковные полицейские задержали приезжего с героином

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Сотрудники правоохранительных органов в подмосковном Подольске задержали приезжего из одного из государств ближнего зарубежья. У мужчины нашли при себе наркотическое вещество — героин.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел, мужчину остановили при патрулировании. Во время личного досмотра у него нашли полимерный сверток с комкообразным веществом.

В машине задержанного обнаружили 168 свертков с аналогичным веществом, еще семь свертков обнаружено при нахождении закладок около нескольких домов на территории поселка Железнодорожный.

Экспертиза показала, что в свертках находился героин общей массой свыше 125 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), сообщает агентство городских новостей «Москва».

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