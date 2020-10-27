ФСБ изъяла более 100 килограммов наркотиков на Дальнем Востоке

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, которая, предположительно, продавала крупные партии наркотиков на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник, 27 октября.

Уточняется, что у подозреваемых изъяли около 100 килограммов марихуаны.

— Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств в Дальневосточном федеральном округе, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при обыске правоохранители обнаружили 5,5 килограмма гашишного масла, около 100 килограммов марихуаны, а также 10 килограммов конопли. Предварительно, стоимость изъятой продукции составляет более 23 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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