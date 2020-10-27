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ФСБ изъяла более 100 килограммов наркотиков на Дальнем Востоке
Фото: ФСБ РФ

ФСБ изъяла более 100 килограммов наркотиков на Дальнем Востоке

Виктория Родимкина

Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, которая, предположительно, продавала крупные партии наркотиков на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник, 27 октября.

Уточняется, что у подозреваемых изъяли около 100 килограммов марихуаны.

— Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств в Дальневосточном федеральном округе, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при обыске правоохранители обнаружили 5,5 килограмма гашишного масла, около 100 килограммов марихуаны, а также 10 килограммов конопли. Предварительно, стоимость изъятой продукции составляет более 23 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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