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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта в Москве
Фото: twitter.com/mfame_guru

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта в Москве

Юлия Курганова

Происшествия

Бабушкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца уроженца Центральной Азии, который подозревается в подготовке теракта в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу, 23 октября.

— Бабушкинский суд Москвы на два месяца избрал в отношении Абдужаборова Д. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала собеседница агентства.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Москве. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб обнаруживают тайник в лесополосе с помощью служебной собаки.

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