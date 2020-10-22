ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Москве

Фото: ФСБ РФ

Пресс-центр ФСБ опубликовал кадры задержания предполагаемого террориста, который готовил террористический акт в столичном регионе.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужб обнаруживают тайник в лесополосе с помощью служебной собаки. Они извлекают оружие и порошки, которые отправляют на экспертизу. Кроме того, в вещах задержанного выходца из Центральной Азии обнаруживают флаг ИГИЛ.*

По данным ФСБ, задержанный мужчина готовил взрыв в одном из зданий органов власти по указанию международных террористов, после чего намеревался уехать воевать на Ближний Восток.

— В тайнике обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – переписка с боевиками с обсуждением планируемого теракта, — сообщается на сайте ведомства.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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