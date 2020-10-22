Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Москве
Фото: ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Москве

Виктория Федотова

Происшествия

Пресс-центр ФСБ опубликовал кадры задержания предполагаемого террориста, который готовил террористический акт в столичном регионе.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужб обнаруживают тайник в лесополосе с помощью служебной собаки. Они извлекают оружие и порошки, которые отправляют на экспертизу. Кроме того, в вещах задержанного выходца из Центральной Азии обнаруживают флаг ИГИЛ.*

По данным ФСБ, задержанный мужчина готовил взрыв в одном из зданий органов власти по указанию международных террористов, после чего намеревался уехать воевать на Ближний Восток.

— В тайнике обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – переписка с боевиками с обсуждением планируемого теракта, — сообщается на сайте ведомства.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: ФСБ предотвратила теракт в столичном регионе

ФСБ Россиитеракт в Москвепредотвратили теракт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Все мнения
О проекте