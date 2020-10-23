ФСБ разгромила исламистов в Карачаево-Черкесии и Дагестане

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

В Карачаево-Черкесии и Дагестане пресечена деятельность двух ячеек боевиков. Речь идет о членах группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, заявила Федеральная служба безопасности РФ.

По данным ведомства, спецоперация проводилась в Малокарачаевском районе КЧР и в дагестанских городах Махачкала, Каспийск и Избербаш. Силовики задержали в общей сложности более 20 радикалов.

— (Подозреваемые, — прим. «ВМ») призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифата, — цитирует РИА Новости заявление ФСБ.

При задержании у исламистов конфисковали три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез ружья, холодное оружие и множество экстремисткой литературы.

*«Ат-Такфир Валь-Хиджра» — запрещенная в России экстремистская организация

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