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Появилось видео нападения на двух полицейских в центре Москвы
Фото: depositphotos.com

Появилось видео нападения на двух полицейских в центре Москвы

Юлия Захарова

Происшествия

Момент нападения мужчины на двух сотрудников полиции в центре столицы попал на видео. Ролик опубликован телеканал РЕН ТВ в субботу, 31 октября.

В ролике видно, как злоумышленник следует за правоохранителями, после чего, поравнявшись с ними, наносит каждому удары. При этом мужчина не убегает и остается на месте.

Ранее стало известно, что нападавшего на улице Петровке задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

СК намерен требовать у суда ареста фигуранта, расследование дела продолжается.

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