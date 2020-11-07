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Прокуратура проверит инцидент с избиением 12-летней девочки в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Прокуратура проверит инцидент с избиением 12-летней девочки в Москве

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, Бауманская улицаКарта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства в субботу, 7 ноября.

Инцидент произошел в пятницу, 6 ноября, у входа в Пушкинский городок на улице Бауманская. По данным ведомства, мужчина, подошел к группе детей. Там же была девочка, с которой накануне у дочери мужчины произошел конфликт.

— Он схватил ребенка за волосы, закинув себе на спину, и бросил ее на землю, — уточняется в сообщении прокуратуры.

У ребенка были диагностированы травмы. В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины инцидента, передает РИА Новости.

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