Прокуратура проверит инцидент с избиением 12-летней девочки в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства в субботу, 7 ноября.

Инцидент произошел в пятницу, 6 ноября, у входа в Пушкинский городок на улице Бауманская. По данным ведомства, мужчина, подошел к группе детей. Там же была девочка, с которой накануне у дочери мужчины произошел конфликт.

— Он схватил ребенка за волосы, закинув себе на спину, и бросил ее на землю, — уточняется в сообщении прокуратуры.

У ребенка были диагностированы травмы. В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины инцидента, передает РИА Новости.

Читайте также: Мужчину задержали с гранатами для игры в страйкбол в Москве