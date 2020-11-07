Прокуратура проверит инцидент с избиением 12-летней девочки в Москве
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства в субботу, 7 ноября.
Инцидент произошел в пятницу, 6 ноября, у входа в Пушкинский городок на улице Бауманская. По данным ведомства, мужчина, подошел к группе детей. Там же была девочка, с которой накануне у дочери мужчины произошел конфликт.
— Он схватил ребенка за волосы, закинув себе на спину, и бросил ее на землю, — уточняется в сообщении прокуратуры.
У ребенка были диагностированы травмы. В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины инцидента, передает РИА Новости.
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