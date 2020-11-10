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Убивший двух женщин в Подмосковье сделал это из-за 20 тысяч рублей
Фото: https://pixabay.com

Убивший двух женщин в Подмосковье сделал это из-за 20 тысяч рублей

Кирилл Николаев

Происшествия

Задержанный по подозрению в двойном убийстве в Подмосковье 26-летний мужчина рассказал, что сделал это из-за денег. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Инцидент произошел в субботу, 7 ноября, в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате нападения были убиты женщины 1953 и 1976 годов рождения. Одной из убитых женщин была доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. В пресс-службе вуза подтвердили информацию о ее смерти. Вторая убитая женщина оказалась матерью преподавателя. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений. Ребенка доставили в больницу.

По подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний мужчина. На допросе он признался, что пошел на содеянное из-за того, что женщина не отдала ему 20 тысяч рублей за выполненную работу. Подозреваемый сообщил, что нож, которым было совершено убийство, нашел в доме жертв.

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