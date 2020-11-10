Рублевское шоссе перекрыли из-за упавшей части бетонной конструкции
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий
Рублевское шоссе перекрыли во вторник, 10 ноября, из-за упавшей части бетонной конструкции. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб столицы.
Движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыли в обоих направлениях.
Ранее стало известно, что на пересечении МКАД и Рублевского шоссе в результате технической неисправности на проезжую часть обрушилась часть бетонной конструкции. По данным ТАСС, ограничитель рухнул на проезжающую машину. Люди в автомобиле не пострадали. На месте инцидента работают оперативные службы.
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