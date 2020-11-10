Часть бетонной конструкции обрушилась на пересечении МКАД и Рублевского шоссе
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий
На пересечении МКАД и Рублевского шоссе в результате технической неисправности на проезжую часть обрушилась часть бетонной конструкции — строительной балки. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил «Вечерней Москве» источник в МВД России по Москве.
Информация о пострадавших не поступала. Возможно, имеются механические повреждения транспортного средства.
На месте инцидента работают оперативные службы.
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