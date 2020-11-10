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Сотрудники полиции столичного метро задержали подозреваемого в краже телефона
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сотрудники полиции столичного метро задержали подозреваемого в краже телефона

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, метро Домодедовская Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже телефона у женщины в метро. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе УВД Московского метрополитена.

Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемый был задержан в подъезде жилого дома на юге столицы. Полицейские изъяли у него похищенный телефон в ходе личного досмотра.

Стало известно, что мужчина в вагоне электропоезда на станции метро «Домодедовская» в момент закрытия дверей вырвал из рук потерпевшей телефон и скрылся с ним. Сумма материального ущерба составила более 65 тысяч рублей.

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