Мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком на северо-западе Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова Карта всех событий

Мужчина в Москве напал на сотрудников правоохранительных органов с газовым баллончиком из-за штрафа за отсутствия маски. Об этом во вторник, 10 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Маршала Бирюзова. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Материалы проверки направлены в органы следствия для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством.

Стало известно, что нарушитель находился в помещении магазина без средств индивидуальной защиты. В процессе составления административного материала он повел себя агрессивно и распылил в сторону правоохранителей содержимое газового баллончика.

Несмотря на причиненные химические ожоги, сотрудники после оказания помощи в медицинском учреждении продолжили несение службы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан, добавили в пресс-службе.

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