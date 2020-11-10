Устроившую дебош в московском магазине женщину отправили в психлечебницу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Большая Переяславская улица, 5к1 Карта всех событий

В Москве женщину госпитализировали в психиатрическую больницу после того, как она устроила дебош в продуктовом магазине. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве во вторник, 10 ноября.

Уточняется, что инцидент произошел 9 ноября. Женщина, представившись торговым представителем, зашла в подсобное помещение магазина по адресу улица Большая Переяславская, дом № 5, строение 1.

Там она начала разбрасывать вещи и разбивать товар. Материальный ущерб оценили более чем в 140 тысяч рублей. Позднее полиции стало известно, что женщину доставили в одну из психиатрических больниц города.

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