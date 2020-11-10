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Более трех миллионов рублей украли из квартиры столичного пенсионера
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Более трех миллионов рублей украли из квартиры столичного пенсионера

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Новолесная улица, 3к2Карта всех событий

В Москве у пожилого мужчины из квартиры пропали 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве во вторник, 10 ноября.

В понедельник, 9 ноября, в полицию обратился 70-летний мужчина и заявил, что к нему несколько дней назад проник неизвестный и украл из шкафа 3 400 000 рублей. Пенсионер считает, что вор проник в квартиру с помощью отмычки.

Полицейские осмотрели квартиру по адресу улица Новолесная, дом № 3, корпус 2. По словам мужчины, последний раз он видел деньги 4 или 5 ноября. Пенсионер сообщил, что недавно был выписан из больницы и попросил соседей помочь ему с хозяйством. Также к нему уже длительное время приходит социальный работник. Помимо этого, 8 ноября его посещал мастер для ремонта кондиционера.

Полиция организовала проверку, добавили в ведомстве.

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