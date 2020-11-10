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Мужчину осудили на пять лет за похищение арбитражного управляющего в Москве
Фото: depositphotos.com

Мужчину осудили на пять лет за похищение арбитражного управляющего в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Гагаринский районный суд столицы вынес приговор по делу 23-летнего уроженца Ярославской области Виктора Самсонова, признанного виновным в похищении человека. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2016 года Самсонов согласился за денежное вознаграждение поучаствовать в похищении арбитражного управляющего. Он вместе с сообщниками 21 ноября 2016 года получил от организатора описание автомобиля и фотографию мужчины. Злоумышленники напали на него, насильно поместили на заднее пассажирское сиденье автомобиля, где сковали наручниками. Арбитражного управляющего передали другим лицам. Исполнители получили 80 тысяч рублей, которые распределили между собой.

Самсонова приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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