Суд арестовал сбившего двух человек в Наро–Фоминске водителя

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Наро-Фоминский городской суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил двух человек. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Инцидент произошел 6 ноября на улице Найдова-Железова. Мужчина совершил наезд на девушку и молодого человека. Они скончались на месте.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2020 году за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на него наложено 279 административных штрафов.

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