Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд арестовал сбившего двух человек в Наро–Фоминске водителя
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Суд арестовал сбившего двух человек в Наро–Фоминске водителя

Кирилл Николаев

Происшествия

Наро-Фоминский городской суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил двух человек. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Инцидент произошел 6 ноября на улице Найдова-Железова. Мужчина совершил наезд на девушку и молодого человека. Они скончались на месте.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2020 году за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на него наложено 279 административных штрафов.

Читайте также: Задавивший троих пешеходов водитель предстанет перед судом в Москве

смертельное ДТПМосковская областьсуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Все мнения
О проекте