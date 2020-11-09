Задавивший троих пешеходов водитель предстанет перед судом в Москве

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Россия, Москва, Локомотивный проезд, 29 Карта всех событий

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил троих пешеходов. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили на сайте прокуратуры.

По версии следствия, инцидент произошел 7 декабря 2019 года. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и перевозя на переднем сиденье пассажира, следовал в крайней правой полосе проезжей части дороги с односторонним движением улицы Станционной в сторону Дмитровского шоссе. Приближаясь к дому № 29 по Локомотивному проезду, он превысил скорость и утратил контроль над автомобилем. В результате нетрезвый водитель совершил наезд на троих пешеходов. Они скончались на месте. Пассажир автомобиля получил тяжелые травмы.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Коптевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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