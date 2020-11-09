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Мужчину ранили ножом в ходе конфликта в здании на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта в здании на севере Москвы

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Вишнёвая улица, 7 Карта всех событий

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта в здании на севере столицы. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Вишневая, дом 7. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ранил ножом своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали. Второго участника конфликта доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По информации агентства городских новостей «Москва», конфликт произошел на территории комплекса Московского машиностроительного предприятия имени Владимира Чернышева. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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