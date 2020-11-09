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Подозреваемого в убийстве мужчины арестовали в Дмитрове
Фото: moscow.sledcom.ru

Подозреваемого в убийстве мужчины арестовали в Дмитрове

Кирилл Николаев

Происшествия

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мужчины в ходе дорожного конфликта в Дмитрове. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, 5 ноября на дороге в Дмитрове между водителями двух автомобилей произошел словесный конфликт. В результате один мужчина нанес другому ножевое ранение. Врачи госпитализировали пострадавшего, но его не удалось спасти.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

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