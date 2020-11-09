Завершилось расследование дела «черных риэлторов» в Москве

Фото: ГСУ СК России по Москве

В столице завершилось расследование уголовного дела в отношении семи участников преступной группы, которые занимались мошенничеством в сфере недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в понедельник, 9 ноября.

По версии следствия, Рафаэль Хамидуллин и Фаиль Садретдинов организовали преступную группу, участники которой для получения нелегального дохода изготавливали поддельные документы и обманным путем приобретали права на объекты недвижимости. После этого они оформляли объекты в собственность на своих родственников или соучастников. Участники группировки причинили имущественный ущерб на сумму более 250 миллионов рубелей.

Во время следствия у фигурантов дела изъяли более 60 паспортов граждан России на имена пожилых людей, документы на квартиры и земельные участки, печати и штампы.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет передано в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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