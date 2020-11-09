Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Останки человека в пакетах нашли на территории Бирюлевского дендропарка
Фото: moscow.sledcom.ru

Останки человека в пакетах нашли на территории Бирюлевского дендропарка

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Сиреневая аллеяКарта всех событий

В Москве на территории Бирюлевского дендропарка обнаружили останки человека. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в понедельник, 9 ноября.

Уточняется, что 8 ноября в парке были найдены полиэтиленовые пакеты с фрагментами человеческого тела — черепом и правой кистью. Для установления личности будут проведены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следователи выясняют обстоятельства смерти человека, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Калининградом обнаружили 300 мешков с человеческими останками.

Читайте также: «Кидался на однокурсников»: знакомый воронежского стрелка рассказал о его поведении

смертьостанкиСК по Москве
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Все мнения
О проекте