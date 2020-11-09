Останки человека в пакетах нашли на территории Бирюлевского дендропарка

Фото: moscow.sledcom.ru

Россия, Москва, Сиреневая аллея Карта всех событий

В Москве на территории Бирюлевского дендропарка обнаружили останки человека. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в понедельник, 9 ноября.

Уточняется, что 8 ноября в парке были найдены полиэтиленовые пакеты с фрагментами человеческого тела — черепом и правой кистью. Для установления личности будут проведены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следователи выясняют обстоятельства смерти человека, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Калининградом обнаружили 300 мешков с человеческими останками.

Читайте также: «Кидался на однокурсников»: знакомый воронежского стрелка рассказал о его поведении