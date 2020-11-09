«Кидался на однокурсников»: знакомый воронежского стрелка рассказал о его поведении

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Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве трех человек на аэродроме под Воронежом, был странным и конфликтным человеком. О характере молодого человека рассказал его бывший одногруппник, который учился с ним в воронежском институте МВД.

По данным «Газеты.Ru», которая поговорила со знакомым злоумышленника, тот «был своеобразным человеком, немного странным».

— Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошел, — вспоминает собеседник издания.

Он не подтвердил, что антисоциальное поведение парня было спровоцировано травлей против него, но отметил, что «конфликты были».

Также одногруппник обратил внимание, что Макаров жил в казармах отдельно ото всех, в то время как все остальные проживали по восемь человек. При этом учился молодой человек плохо.

Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в пять утра в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО. По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.

В СК уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух других он застрелил, отобрав оружие у другого солдата. В отношении молодого человека заведено уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия». Для установления психического состояния злоумышленника будут назначены специальные исследования

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения не подтвердили и не опровергли.

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