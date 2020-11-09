Власти подтвердили сообщения об убийствах на аэродроме в Воронеже

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Несколько человек погибли в результате ЧП на воронежском аэродроме, подтвердила пресс-служба администрации Воронежской области.

В понедельник утром, 9 ноября, несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что солдат-срочник взял топор и убил несколько человек на аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Предварительно, мужчина напал примерно в пять утра: вооружившись холодным оружием, он нанес смертельные ранения одному человеку, после чего отнял огнестрельное оружие у другого солдата и открыл огонь на поражение.

В свою очередь власти региона подтвердили факт ЧП.

— Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там несколько погибших, — сказали ТАСС в пресс-службе областной администрации.

По предварительным данным агентства, в трагедии погибли три человека. Еще один человек сумел выжить и в настоящее время борется за жизнь в реанимации.

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