Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти подтвердили сообщения об убийствах на аэродроме в Воронеже
Фото: depositphotos.com

Власти подтвердили сообщения об убийствах на аэродроме в Воронеже

Ростислав Зубков

Происшествия

Несколько человек погибли в результате ЧП на воронежском аэродроме, подтвердила пресс-служба администрации Воронежской области.

В понедельник утром, 9 ноября, несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что солдат-срочник взял топор и убил несколько человек на аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Предварительно, мужчина напал примерно в пять утра: вооружившись холодным оружием, он нанес смертельные ранения одному человеку, после чего отнял огнестрельное оружие у другого солдата и открыл огонь на поражение.

В свою очередь власти региона подтвердили факт ЧП.

— Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там несколько погибших, — сказали ТАСС в пресс-службе областной администрации.

По предварительным данным агентства, в трагедии погибли три человека. Еще один человек сумел выжить и в настоящее время борется за жизнь в реанимации.

Читайте также: Появились страшные подробности убийства замдекана РЭУ имени Плеханова в Подмосковье

нападениевластиВоронеж
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте