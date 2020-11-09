СМИ: Вооруженный топором солдат-срочник убил трех человек в Воронеже

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Воронеже солдат-срочник убил несколько человек в воинской части. Об этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает в понедельник, 9 ноября.

По данным собеседника агентства, в результате ЧП погибли три человека.

Согласно сведениям РЕН ТВ, инцидент произошел на военном аэродроме. Военнослужащий взял топор и убил одного человека, после чего отнял у другого солдата оружие и застрелил еще двух человек.

Как узнали информанты портала «Моё! Online», трагедия имела место на воронежском аэродроме под названием «Балтимор». Приблизительное время нападения — около пяти утра. При этом источники портала утверждают, что погибли два человека, а не три. Еще один пострадал.

После нападения злоумышленник сбежал.

Впоследствии власти Воронежской области подтвердили факт происшествия.

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