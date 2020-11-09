СМИ: Вооруженный топором солдат-срочник убил трех человек в Воронеже
В Воронеже солдат-срочник убил несколько человек в воинской части. Об этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает в понедельник, 9 ноября.
По данным собеседника агентства, в результате ЧП погибли три человека.
Согласно сведениям РЕН ТВ, инцидент произошел на военном аэродроме. Военнослужащий взял топор и убил одного человека, после чего отнял у другого солдата оружие и застрелил еще двух человек.
Как узнали информанты портала «Моё! Online», трагедия имела место на воронежском аэродроме под названием «Балтимор». Приблизительное время нападения — около пяти утра. При этом источники портала утверждают, что погибли два человека, а не три. Еще один пострадал.
После нападения злоумышленник сбежал.
Впоследствии власти Воронежской области подтвердили факт происшествия.
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