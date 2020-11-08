Появились страшные подробности убийства замдекана РЭУ имени Плеханова в Подмосковье

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Следственные органы Московской области продолжают расследование убийства двух женщин в дачном поселке Солнечногорского района Подмосковья. Одной из жертв оказалась заместитель декана РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. В результате кровавой бойни женщина и ее мать получили ножевые ранения, от которых скончались. Пострадала также шестилетняя дочь замдекана, которая чудом выжила и в настоящее время находится в столичной Морозовской больнице. «Вечерняя Москва» выяснила, что могло стать причиной трагедии и кто совершил нападение на семью доцента.

Как рассказала одна из жительниц СНТ корреспонденту «Вечерней Москвы» Алла Яровая, семья Виктории Борковской жила небогато, несмотря на то что она зарабатывала неплохо.

— Я не могу сказать, что их дом был самым роскошным, у нас и получше особняки имеются в поселке. Но они, конечно, не бедствовали, — сказала Яровая. — Хорошая, приличная семья. Знала я их не очень близко, но могу сказать, что никогда они не были замешаны в каких-то неприятных историях.

По словам собеседницы издания, Борковские строили дом, а помогал им в этом мужчина, который время от времени ночевал у них.

— Этот мужик — лет 25–30, уроженец Таджикистана, занимался подсобными работами в нашем товариществе садоводческом и помогал строить третий этаж Виктории. То есть он отлично знал, где и что у них лежит, — пояснила женщина. — Часто я видела его с каким-то приятелем рядом с домом Борковских. С виду обычный человек, всегда здоровался, ничего плохо сказать не могу.

В день убийства, по словам Яровой, она не слышала никаких голосов или криков о помощи, поскольку рано ложится спать.

— Мой дом, к сожалению, далеко, и я, честно говоря, ничего не слышала. Но на следующий день меня поразило то, что возле дома Борковских было огромное количество машин следователей и полиции, — отметила женщина.

По признанию местной жительницы, большинство ее односельчан, как и она сама, сразу заподозрили в содеянном именно работника, который помогал по хозяйству семье.

Позже данную информацию подтвердили в прокуратуре Московской области.

— По предварительным данным следствия, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших, — говорится на сайте ведомства.

Нападавшим действительно оказался уроженец Таджикистана — 26-летний Жасуржон Усманов. Выяснилось, что мужчина ворвался вместе с неизвестными в дом Борковских в ночь на воскресенье, 8 ноября, убил хозяйку, ее мать и тяжело ранил шестилетнюю дочь Виктории, после чего ограбил дом и скрылся в неизвестном направлении.

Чудом оставшаяся в живых шестилетняя дочка замдекана позвонила другу семьи и рассказала, что на них совершили нападение, а мама и бабушка истекают кровью. Медики скорой, которую вызвал знакомый Борковской, не успели спасти женщин, и они скончались от ножевых ранений. Дочь Виктории госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, основным мотивом убийства мог стать конфликт между хозяйкой дома и мигрантом. Как передают СМИ, в субботу, 7 ноября, Борковская как раз должна была рассчитаться с Усмановым за проделанную работу. Именно в этот момент у них начался спор, который перерос в поножовщину, в результате чего злоумышленник зарезал хозяйку дома и ее мать. Дочь Виктории пыталась скрыться от нападавшего, но он ее нашел и ранил. Затем он изъял все драгоценности владельцев дома и покинул место преступления.

Подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за грабеж. Как рассказал его знакомый корреспонденту «ВМ», он не знает, что могло подтолкнуть мужчину к убийству. Но отметил, что Усманов уже год как собирался вернуться на родину.

В настоящее время следователи пытаются выяснить, был ли нападавший один или с группой лиц. Однако основным подозреваемым остается именно Жасуржон Усманов, который работал на участке у Борковских по найму. Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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