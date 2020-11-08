Подозреваемый в убийстве женщин и ребенка в Подмосковье объявлен в розыск
Гражданина Таджикистана объявили в розыск после нахождения тел убитых женщин в частном доме в подмосковном Солнечногорске. По предварительной информации, мужчина работал в доме погибших.
В убийстве подозревают 26-летнего гражданина Таджикистана Жасуржона Усманова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что тела двух убитых женщин и раненая 6-летняя девочка найдены в частном доме в подмосковном Солнечногорске. На трупах замечены колото-резаные раны. В доме, где лежали тела, нашли следы поиска вещей.
Позже подмосковная прокуратура заявила, что к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен мигрант из ближнего зарубежья, который работал в доме семьи.
По информации СМИ, одной из убитых женщин была доцент университета имени Плеханова. Официального подтверждения этой информации нет.
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