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Подозреваемый в убийстве женщин и ребенка в Подмосковье объявлен в розыск
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Подозреваемый в убийстве женщин и ребенка в Подмосковье объявлен в розыск

Вероника Кузьминова

Происшествия

Гражданина Таджикистана объявили в розыск после нахождения тел убитых женщин в частном доме в подмосковном Солнечногорске. По предварительной информации, мужчина работал в доме погибших.

В убийстве подозревают 26-летнего гражданина Таджикистана Жасуржона Усманова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что тела двух убитых женщин и раненая 6-летняя девочка найдены в частном доме в подмосковном Солнечногорске. На трупах замечены колото-резаные раны. В доме, где лежали тела, нашли следы поиска вещей.

Позже подмосковная прокуратура заявила, что к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен мигрант из ближнего зарубежья, который работал в доме семьи.

По информации СМИ, одной из убитых женщин была доцент университета имени Плеханова. Официального подтверждения этой информации нет.

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