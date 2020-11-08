Прокуратура назвала причастных к убийству женщин и ранению младенца в Подмосковье

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К убийству двух женщин и ранению младенца в Солнечногорске может быть причастен мигрант из ближнего зарубежья, который работал в доме семьи. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области в воскресенье, 8 ноября.

— По предварительным данным следствия, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших, — говорится на сайте ведомства.

Прокуратура Подмосковья поручила провести проверку исполнения миграционного законодательства.

По информации СМИ, одной из убитых женщин была доцент университета имени Плеханова. Она занимала пост заместителя декана факультета маркетинга по международному сотрудничеству. Вторая убитая — ее мать. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что тела двух убитых женщин и раненая 6-месячная девочка найдены в частном доме в подмосковном Солнечногорске. На трупах замечены колото-резаные раны. В доме, где лежали тела, нашли следы поиска вещей.

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