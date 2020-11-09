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СК назвал имя подозреваемого в убийстве трех человек в Воронеже
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК назвал имя подозреваемого в убийстве трех человек в Воронеже

Ростислав Зубков

Происшествия

Рядовой Антон Макаров подозревается в хищении оружия и убийстве нескольких человек в Воронежской области. Об этом пресс-служба Следственного комитета России сообщила в понедельник, 9 ноября.

По данным ведомства, в отношении солдата-срочника заведено уголовное дело по двум статьям — «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия».

Подозреваемому грозит пожизненный тюремный срок. В настоящее время он скрывается.

В Следкоме также отметили, что для установления психического состояния злоумышленника будут назначены специальные исследования.

Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в пять утра в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО. В СК уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух других он застрелил, отобрав оружие у другого солдата.

По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения не подтвердили и не опровергли.

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