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Трое военных погибли при нападении солдата-срочника в Воронеже
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Трое военных погибли при нападении солдата-срочника в Воронеже

Ростислав Зубков

Происшествия

В результате нападения солдата-срочника в одной из воинских частей Воронежской области погибли три человека, подтвердили «Вечерней Москве» в Министерстве обороны России.

По данным пресс-службы Западного военного округа, командование части, где произошло ЧП, совместно с полицией разыскивает подозреваемого.

Согласно информации оборонного ведомства, об инциденте стало известно примерно в пять утра в понедельник, 9 ноября. Военнослужащий из суточного наряда по парку атаковал прибывших для проверки должностных лиц. Он присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, передает РИА Новости.

— Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся, — говорится в сообщении.

Где именно произошло ЧП, официально не уточняется. В ЗВО сообщают об одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области.

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения ни подтвердили, ни опровергли.

По информации Интерфакса, предполагаемый преступник на данный момент заблокирован в одном из помещений аэродрома. С ним ведут переговоры.

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