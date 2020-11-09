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План «Перехват» объявлен для поимки солдата, устроившего стрельбу под Воронежем
Фото: youtube.com / Novosti Politika

План «Перехват» объявлен для поимки солдата, устроившего стрельбу под Воронежем

Ростислав Зубков

Происшествия

В Воронежской области к поискам солдата-срочника, устроившего стрельбу на территории военного аэродрома, привлекли спецназ и авиацию. Об этом пресс-служба Росгвардии сообщила в понедельник, 9 ноября.

К поискам военнослужащего привлечены более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники авиационного отряда специального назначения Росгвардии.

— Вертолеты, беспилотники авиаотрядов спецназначения Росгвардии и подразделения СОБР и ОМОН ведомства привлекаются к поиску и задержанию, — сказали ТАСС в правоохранительных органах.

Также представитель регионального управления Росгвардии заявил, что для поимки подозреваемого объявлен план «Перехват».

Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в пять утра в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО.

По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения ни подтвердили, ни опровергли.

По информации Интерфакса, предполагаемый преступник на данный момент заблокирован в одном из помещений аэродрома. С ним ведут переговоры.

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