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Около 300 мешков с человеческими костями нашли под Калининградом
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Около 300 мешков с человеческими костями нашли под Калининградом

Евгения Звощик

Происшествия

Примерно 300 мешков, предположительно с человеческими костями, обнаружили в форте № 1 «Штайн» в пригороде Калининграда. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области.

Отмечается, что сообщение о данной находке поступило в правоохранительные органы в четверг, 8 октября. По предварительной информации, мешки были доставлены и складированы в фортификационное сооружение организацией, которая ранее занималась в регионе археологическими изысканиями на строительных объектах. По факту обнаруженного была организована доследственная проверка.

ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что обнаруженные останки могут относиться к периоду Первой мировой войны и ранее.

СПРАВКА «ВМ»

Форт № 1 «Штайн» — один из 12 основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кенигсберга», был построен в 1872–1892 годах. В 1894-м получил название в честь прусского политического деятеля барона Генриха Фридриха Карла фон Штайна.

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