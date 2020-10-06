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Мертвого амурского тигра нашли в Хабаровском крае
Фото: pixabay.com

Мертвого амурского тигра нашли в Хабаровском крае

Виктория Родимкина

Происшествия

В Хабаровском крае у лесовозной дороги нашли останки погибшего амурского тигра. Об этом сообщили на сайте минприроды региона во вторник, 6 октября.

Отмечается, что останки животного обнаружили около поселка Сидима.

— Похоже, что краснокнижный зверь погиб в результате схватки с более сильным хищником. Это второй зафиксированный случай в районе имени Лазо за последние три года, — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тело тигра заметили проезжающие по дороге рыбаки. По мнению специалистов, животному было более 10 лет.

Останки были отправлены в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске, чтобы установить причину гибели тигра.

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Красная книга Россииамурский тигрзащита редких животных
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