СМИ: Взрыв произошел в жилом доме в Ленинградской области

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Во Всеволожске прогремел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в микрорайоне Южный в воскресенье, 29 ноября. На кадрах видно, что взрыв прогремел на одном из верхних этажей здания.

На месте происшествия находятся спасатели. Выясняются все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших пока нет.

По данным СМИ, в квартире произошел взрыв газового баллона.

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