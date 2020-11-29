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Тела женщины и ее четырехлетней дочери обнаружили в Саратове
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Тела женщины и ее четырехлетней дочери обнаружили в Саратове

Кирилл Николаев

Происшествия

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту обнаружения тел женщины и ее четырехлетней дочери в квартире жилого дома. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что отец 38-летней жительницы Саратова привел старшую внучку домой. Пройдя в помещение, он обнаружил тела матери и ребенка с колото-резаными ранениями. Семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области возбудил уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве.

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уголовное делоСаратовская областьГСУ СК РФ
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