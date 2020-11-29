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Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Чечерском проезде
Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Чечерском проезде

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Чечёрский проезд Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Чечерском проезде. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Площадь пожара составила более 250 квадратных метров. В результате инцидента произошло обрушение кровли.

Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Информации о пострадавших нет.

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