Один человек погиб в результате ДТП на Можайском шоссе

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Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

На Можайском шоссе водитель въехал в столб. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области в воскресенье, 29 ноября.

Инцидент произошел на Можайском шоссе, в деревне Репище Московской области.

— Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на световую опору на Можайском шоссе. В результате чего погиб на месте от полученных травм, — уточнили в МВД.

Отмечается, что в аварии никто, кроме водителя 1994 года рождения, не пострадал.

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