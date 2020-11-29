СК организовал проверку по факту гибели новорожденного ребенка в Мытищах

Фото: АГН «Москва»

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в квартире мертвого новорожденного ребенка. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, 29 ноября в съемной квартире в Мытищах женщина 1990 года рождения родила ребенка, находясь на 38 неделе беременности. После родов младенец не подавал признаков жизни.

Следователи осмотрели место инцидента и назначили экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: СК возбудил дело из-за гибели человека под колесами БТР в Санкт-Петербурге