Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК организовал проверку по факту гибели новорожденного ребенка в Мытищах
Фото: АГН «Москва»

СК организовал проверку по факту гибели новорожденного ребенка в Мытищах

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в квартире мертвого новорожденного ребенка. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, 29 ноября в съемной квартире в Мытищах женщина 1990 года рождения родила ребенка, находясь на 38 неделе беременности. После родов младенец не подавал признаков жизни.

Следователи осмотрели место инцидента и назначили экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: СК возбудил дело из-за гибели человека под колесами БТР в Санкт-Петербурге

смерть ребенкаМытищиГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте