СК возбудил дело из-за гибели человека под колесами БТР в Санкт-Петербурге

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели человека под колесами бронетранспортера в Санкт-Петербурге. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте городского ведомства.

Отмечается, что неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, которые не отвечали требованиям безопасности по организации и проведению мероприятия в военном стиле.

По одной из версий, инцидент случился во время исторической реконструкции. 38-летний мужчина попал под колеса БТР, в результате чего погиб.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия,которые направлены на выяснение всех обстоятельствпроисшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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