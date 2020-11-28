СК установит обстоятельства смерти двухлетней девочки в больнице Крыма

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следователи установят обстоятельства смерти двухлетней девочки в больнице города Судака. Об этом рассказала старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова в субботу, 28 ноября.

Ранее сообщалось, что мать умершего ребенка обвинила в смерти дочери врачей. По ее словам, когда девочку привезли в больницу первый раз, там решили, что у нее ОРВИ и отказали в госпитализации. В больницу ребенка положили только вечером, но менее чем через два часа девочка умерла. Вскрытие показало, что у нее уже пять дней была пневмония.

— Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются, — цитирует Постнову РИА Новости.

Она отметила, что после произошедшего возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле у руководства ведомства.

Кроме того, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко сообщил, что предварительной причиной смерти ребенка стал стремительный токсический шок на фоне внебольничной пневмонии.

— Вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками была оказана помощь, — написал министр на странице в Facebook.

Он также принес соболезнования матери и ее близким.

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