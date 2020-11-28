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СМИ: Заместителя главы Новоуральска застрелили в Свердловской области
Фото: depositphotos.com

СМИ: Заместителя главы Новоуральска застрелили в Свердловской области

Юлия Захарова

Происшествия

Заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого застрелили в Свердловской области. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает ЕАН со ссылкой на источник.

Как уточняется, инцидент произошел под городом Алапаевском. Сведения подтвердили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

Правоохранители добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

— В рамках дела назначены соответствующие экспертизы. Оружие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято, — отметили в ведомстве.

Михаил Черницкий занял пост замглавы Новороуральского городского округа летом 2019 года. Ранее он работал на руководящих должностях в Свердловской области, также являлся замначальника управления регионального отделения Сбербанка.

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