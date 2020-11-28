Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате избрали меру пресечения

Фото: depositphotos.com

Сестре обвиняемого в убийстве волгоградца из-за ссоры в родительском чате избрали меру пресечения по обвинению в подстрекательстве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области в субботу, 28 ноября.

— Ей избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, принимая во внимание, что у нее двое маленьких детей, — цитирует пресс-службу судов РИА Новости.

Сестре главного обвиняемого по делу Арсена Мелконяна нельзя пользоваться телефоном и интернетом, выходить из дома с десяти вечера до десяти утра. Также ей запрещено общаться с фигурантами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. Отмечалось, что между мужчинами произошел конфликт. Согласно одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Избитый из-за ссоры волгоградец скончался 1 ноября в реанимации, не приходя в сознание.

Подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца. 2 ноября в региональном управлении СК РФ сообщили, что дело переквалифицируют на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: Глава СК поручил доложить о ходе дела о драке в Волгограде из-за ссоры в чате