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Мужчина до смерти избил жителя Волгограда из-за ссоры в родительском чате
Фото: pixabay.com

Мужчина до смерти избил жителя Волгограда из-за ссоры в родительском чате

Виктория Родимкина

Происшествия

Избитый в отделении банка житель Волгограда из-за ссоры в чате для родителей скончался в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области в воскресенье, 1 ноября.

Ранее стало известно, что 23 октября неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя банка в Волгограде. В региональном главке МВД сообщили, что ранее между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра мужчины попросила его разобраться с одним из участников родительского чата, который якобы ее оскорбил.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Мужчина впал в кому.

— Он сегодня скончался, не приходя в сознание, — говорится в сообщении.

Подозреваемого в нападении арестовали на два месяца, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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