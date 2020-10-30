Что известно о застреленном в Татарстане подростке

Фото: youtube.com/ТатарстанДа

Шестнадцатилетний подросток, совершивший вооруженное нападение на отдел полиции в татарском городе Кукмор, часто выкладывал в соцсетях провокационные ролики. В них юноша призывал «убивать полицейских». Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал знакомый подростка Владислав Иванов (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ»).

Иванов познакомился с подростком после переезда с семьей в Татарстан из Алтайского края. По словам собеседника «ВМ», его знакомый активно призывал к агрессивным действиям:

— Постоянно говорил, что у нас в городе очень много заведений, где собираются «грешники», совершающие харам. Его главной целью было очистить мир и Кукмор, как он сам говорил, от грязи и полиции.

Иванов также рассказал, что подросток выбрал себе арабское имя Абдурахман.

— В социальных сетях он постоянно создавал различные паблики, где публиковал провокационные посты, загружал видеоролики, пропагандирующие экстремизм. Конечно, о его увлечении знали многие знакомые и даже родственники, — вспомнил Иванов, добавив, что его знакомый «общался в закрытых тематических группах с радикалами».

По словам собеседника «ВМ», погибший не посещал образовательные учреждения и все время говорил о том, что каждый человек должен готовиться к смерти.

Фото: youtube.com/ТатарстанДа

В пресс-службе Министерства образования Татарстана рассказали, что напавший на отдел полиции в Кукморе подросток недавно приехал в этот город.

— Мальчик — уроженец Алтайского края, проживал в Нефтекамске (Башкирия). В июле его семья переехала в Кукмор. Окончил 9 классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учебу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы, — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы Алсу Мухаметовой.

По информации источника агентства, при задержании подросток выкрикивал «Аллах акбар!» и грозил убийствами. В Духовном управлении мусульман Татарстана прокомментировали, что местные мечети молодой человек не посещал.

Напомним, инцидент в городе Кукмор (Республика Татарстан) произошел в ночь с 29 на 30 октября.Юноша был вооружен ножом и «коктейлями Молотова». Подойдя к отделу полиции, он кинул две бутылки с зажигательной смесью в служебный автомобиль и окно здания. Стражи правопорядка поспешили задержать нападавшего. Подростку удалось не менее трех раз ударить одного из правоохранителей ножом. Полицейские применили табельное оружие, в результате чего злоумышленник скончался.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте СК.

В Кремле оценили действия подростка и назвали это «абсолютно криминальным преступлением».

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