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Кремль оценил действия подростка, напавшего с ножом на полицейских в Татарстане
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Кремль оценил действия подростка, напавшего с ножом на полицейских в Татарстане

Вероника Кузьминова

Происшествия

Инцидент, который произошел между 16-летним подростком и полицейскими в Татарстане, это криминальное преступление. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 30 октября.

Представителя Кремля попросили оценить, связано ли происшествие в Татарстане с недавними французскими событиями.

— Абсолютно криминальное преступление, наверняка там будут следственные действия, но, по-моему, там все очевидно, — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел в Кукморском районе Татарстана ночью 30 октября. Участковый полицейский заметил неизвестного, который, предположительно, кидал «коктейли Молотова» у местного отделения МВД.

Полицейский и его коллега попытались задержать злоумышленника, но тот достал нож и ранил одного из правоохранителей. Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Нападавший получил смертельное ранение.

Погибшим оказался 16-летний подросток. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сообщалось, что во французской Ницце вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства «Рейтер», одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что случившееся является терактом. Затем президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что нападения в Ницце являлись террористической атакой.

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