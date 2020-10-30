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Стало известно о состоянии полицейского, которого ранил подросток в Татарстане
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Стало известно о состоянии полицейского, которого ранил подросток в Татарстане

Вероника Кузьминова

Происшествия

Полицейский, которого ранил 16-летний подросток в Кукморском районе Татарстана, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве в пятницу, 30 октября.

— Угрозы жизни нет, — цитирует представителя министерства РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел ночью 30 октября. Участковый полицейский заметил неизвестного, который, предположительно, кидал «коктейли Молотова» у местного отделения МВД.

Полицейский и его коллега попытались задержать злоумышленника, но тот достал нож и ранил одного из правоохранителей. Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Нападавший получил смертельное ранение.

Погибшим оказался 16-летний подросток. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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