Мужчину с автоматом и сотнями патронов задержали в Братееве

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Россия, Москва, Ключевая улица Карта всех событий

Полицейские задержали на юге столицы мужчину, в доме которого нашли автомат, патроны и другое оружие. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

Правоохранители проверили место жительства мужчины в районе Братеево. Там нашли предметы похожие на автомат, пистолет и порядка 400 патронов разного калибра.

— Согласно проведенному исследованию изъятое оружие является автоматом «АК-74» калибра 5,45 миллиметра, который переделан самодельным способом и относится к ручному нарезному огнестрельному оружию. Изъятые боеприпасы в количестве 100 штук являются патронами калибра 7,62 на 39 миллиметров, — говорится на сайте столичного главка.

Фото: ГУ МВД РФ по Москве

Оставшееся оружие отправили на баллистическую экспертизу. А в отношении хозяина этих вещей возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»). В качестве меры пресечения выдали подписку о невыезде.

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