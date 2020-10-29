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«Разбил окно»: сервис «Яндекс.Такси» раскрыл подробности инцидента с водителем
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Разбил окно»: сервис «Яндекс.Такси» раскрыл подробности инцидента с водителем

Виктория Родимкина

Происшествия

Сервис «Яндекс.Такси» рассказал о подробностях инцидента с водителем, который угрожал поджечь себя в столичном офисе компании. Об этом сообщила представитель пресс-службы «Яндекс Go» Алина Фархутдинова в четверг, 29 октября.

По ее словам, мужчина пришел к закрытому офису, разбил окно и попал внутрь. Он представился водителем сервиса Михаилом и потребовал разговора с руководством. Охрана вызвала полицию.

— С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок. После разговора он сдался полиции. По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме, — заявила Алина Фархутдинова.

В пресс-службе уточнили, что не будут настаивать на аресте мужчины.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина пришел в офис «Яндекс.Такси», облил себя бензином и требовал встречи с гендиректором компании. Свои действия мужчина объяснил тем, что компания не выплатила ему зарплату, после чего уволила. Позднее полиция сообщила о задержании таксиста. Омбудсмен Москвы займется проверкой случая в офисе сервиса.

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