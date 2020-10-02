Автобус с россиянами попал в аварию в Анталье

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Автобус с гражданами России попал в ДТП в турецкой Анталье. В результате инцидента одна российская туристка получила легкие травмы. Об этом сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

Инцидент произошел в пятницу, 2 октября. Отмечается, что по пути в аэропорт автобус с 12 россиянами столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе.

Пострадавшую россиянку выписали после профилактического медицинского осмотра, передает РИА Новости.

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