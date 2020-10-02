Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автобус с россиянами попал в аварию в Анталье
Фото: youtube.com/112NHN

Автобус с россиянами попал в аварию в Анталье

Евгения Звощик

Происшествия

Автобус с гражданами России попал в ДТП в турецкой Анталье. В результате инцидента одна российская туристка получила легкие травмы. Об этом сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

Инцидент произошел в пятницу, 2 октября. Отмечается, что по пути в аэропорт автобус с 12 россиянами столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе.

Пострадавшую россиянку выписали после профилактического медицинского осмотра, передает РИА Новости.

Читайте также: СМИ сообщили о ДТП с участием инкассаторского автомобиля на юге Москвы

россиянеДТПТурция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Все мнения
О проекте