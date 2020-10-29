Омбудсмен Москвы проверит случай с угрожавшим поджечь себя таксистом

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева разберется в ситуации с мужчиной, который в офисе «Яндекс-такси» облил себя бензином. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 октября.

Ранее столичная полиция сообщила, что в офисе «Яндекс-такси» задержан мужчина, который ранее облил себя бензином. По данным СМИ, свои действия мужчина объяснил тем, что компания не выплатила ему зарплату, после чего уволила.

— Не выплачивают зарплату, да. Если не выплачивают зарплату, мы вмешиваемся. Мы будем разбираться в этой истории вне всякого сомнения, какой агрегатор, кто не выплачивает зарплату, — сказала Татьяна Потяева.

Ранее омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала о состоянии девочки, которую мать оставила незнакомцу в переходе метро.

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