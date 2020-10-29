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Полиция задержала облитого бензином мужчину в офисе «Яндекс-такси»
Фото: depositphotos.com

Полиция задержала облитого бензином мужчину в офисе «Яндекс-такси»

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Огородный проездКарта всех событий

Мужчина, который пришел в столичный офис «Яндекс-такси» облил себя бензином и требовал встречи с гендиректором, был задержан полицией. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве в четверг, 29 октября.

Уточняется, что задержанный 45-летний мужчина угрожал причинить себе вред, находясь в офисе одной из организаций в Огородном проезде.

Полицейским удалось предотвратить нанесение гражданином возможных травм. Его доставили в отделение, где вызвали бригаду медиков.

После случившегося полиция проведет проверку.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина ворвался в офис «Яндекс-такси», облил себя бензином и стал требовать встречи с гендиректором компании. Свои действия мужчина объяснил тем, что компания не выплатила ему зарплату, после чего уволила.

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